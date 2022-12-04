У неділю, 4 грудня, на чемпіонаті світу 2022 пройдуть два поєдинки першої стадії плей-офф. У першій зустрічі дня зійдуться між собою чинний чемпіон світу Франція та збірна Польщі, пише 24 канал.

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Підопічні Дідьє Дешама зруйнували прокляття чемпіонів світу, які у цьому сторіччі лише раз долали груповий етап. "Ле Бле" впевненно подолали Австралію (4:1), а також вирвали перемогу над данцями завдяки дублю Мбаппе (2:1).

Посісти перше місце не завадила навіть поразка від Тунісу в останньому турі (0:1). У тій грі Дешам дав відпочинок лідерам команди, випустивши в основному резервістів. Тепер же до 1/8 фіналу вони сповненні сил.

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Суперником чемпіонів світу стане збірна Польщі, яка не надто вразила у групі. Команда Чеслава Міхневича провела невиразний матч проти мексиканців (0:0) та лише завдяки вдачі перемогла саудів (2:0), хоча у суперника було куди більше моментів.

Ну а аргентинцям в останньому турі Польща програла без шансів (0:2). Героєм "Кадри" сміливо можна називати Войцеха Щенсни, який у трьох матчах виконав більше двох десятків сейвів та відбив два пенальті.

Матч Франція – Польща розпочнеться о 17:00. Трансляція матчу буде доступна в ефірі місцевих телеканалів "Суспільного", а також на сайті "Суспільне Спорт".

Сайт 24 каналу проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Франція – Польща для тих, хто не зможе спостерігати за перипетіями на полі наживо.

Франція – Польща онлайн