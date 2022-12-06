Взяли пример с японцев: фанаты Франции убрали стадион после триумфа в 1/8 финала ЧМ-2022

В воскресенье, 4 декабря, сборная Франции пополнила ряды четвертьфиналистов чемпионата мира-2022 по футболу. В 1/8 финала команда Дидье Дешама обыграла Польшу.

Дубль Килиана Мбаппе и гол Оливье Жиру принесли Франции легкую победу над Польшей 3:1. Единственный гол в составе польской сборной по пенальти в конце матча забил Роберт Левандовский.

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Показали пример другим фанатам

Подопечные Дидье Дешама стали четвертьфиналистами Мундиаля в Катаре, выйдя в Англию.

После матча против Польши французские болельщики не бросились праздновать успех своей национальной команды в поединке против поляков.

Французские фанаты остались на стадионах после финального свистка, чтобы убирать за собой трибуны. Французы последовали примеру японцев , которые первыми на этом Мундиале после поединка взялись убирать после себя на арене.

Напомним, что арабы были шокированы таким поведением болельщиков из Японии. Они вообще не понимали, зачем японцы с мусорными пакетами ходили по трибунам в поисках ТБО. Японские фанаты заверили, что никогда не оставляют после себя неубранные трибуны, ведь уважают места, где посещают футбольные поединки.



Французские фанаты убирают на стадионе в Катаре / Фото с твиттера GFFN

Следующий матч 1/4 финала ЧМ-2022 французы сыграют против Англии. Начало встречи 10 декабря в 21:00 по Киеву.