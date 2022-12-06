Дубль Кіліана Мбаппе та гол Олів'є Жиру принесли Франції легку перемогу над Польщею 3:1. Єдиний гол у складі польської збірної з пенальті наприкінці матчу забив Роберт Левандовський.

Варто прочитати Неймар близький до повторення гольового рекорду легендарного Пеле у збірній Бразилії

Показали приклад іншим фанатам

Підопічні Дідьє Дешама стали чвертьфіналістами Мундіалю у Катарі, вийшовши на Англію.

Після матчу проти Польщі французькі уболівальники не кинулись святкувати успіх своєї національної команди у поєдинку проти поляків.

Французькі фанати залишились на стадіонах після фінального свистка, щоб прибирати за собою на трибунах. Французи взяли приклад із японців, які першими на цьому Мундіалі після поєдинку взялись прибирати після себе на арені.

Нагадаємо, що араби були шоковані такою поведінкою уболівальників із Японії. Вони взагалі не розуміли, навіщо японці зі сміттєвими пакетами ходили по трибунах у пошуках ТПВ. Японські фанати ж запевнили, що ніколи не залишають після себе неприбрані трибуни, адже поважають місця, де відвідують футбольні поєдинки.



Французькі фанати прибирають на стадіоні у Катарі / Фото з твітеру GFFN

Наступний матч 1/4 фіналу ЧС-2022 французи зіграють проти Англії. Початок зустрічі 10 грудня о 21:00 за київським часом.