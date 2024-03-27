Во сколько обойдется Олимпиада-2024: во Франции назвали приблизительную сумму
Источник:RFI
Председатель Счетной палаты Франции Пьер Московичи рассказал, сколько страна потратит на проведение Олимпийских игр. Эта сумма еще не окончательная.
По словам Московичи, Франция потратит ориентировочно 3-5 миллиардов евро. Точную сумму озвучат позже.
Смотрите также Олимпийская истерика, поиск геноцида в Украине и смыслы войны: к чему готовится роспропаганда
Сколько будет стоить Олимпиада в Париже
"Мы до сих пор не знаем, сколько будет стоить Олимпиада. Но эти Игры будут стоить 3, 4 или 5 миллиардов евро", – сказал Московичи.
Ранее Франция оценивала, что Олимпиада обойдется в около 3 миллиардов евро. Общая стоимость составит около 9 миллиардов, включая негосударственные средства.
Отметим, что расходы на Олимпийских часто растут на последних этапах подготовки, поскольку появляются внебюджетные расходы или нужны дополнительные средства для ускорения незавершенных строительных работ.
МОК допустил россиян к участию в Олимпиаде
- Международный Олимпийский комитет разрешил участие спортсменам из России и Беларуси на Олимпийских играх-2024 в статусе нейтральных атлетов.
- Российские и белорусские спортсмены будут иметь право принять участие только в индивидуальных соревнованиях, их команды не будут допущены. Они смогут выйти на Олимпиаду только через официальные квалификационные мероприятия, дополнительных возможностей для квалификации для них не предусмотрено.
- Однако россиян такие условия не устраивают, некоторые из них отказываются выступать в Париже под нейтральным флагом.
- Недавно о таком заявили лучники из России. Перед этим о таком же решении сообщили в сборной России по художественной гимнастике. А еще с таким заявлением выступил российский пловец Рылов, он утверждает, что "верен своей стране и президенту".