Франция в четвертый раз встретится с Данией на чемпионатах мира: кто выиграет в этот раз

Команда Дидье Дешама решительно настроена защитить золото Мундиаля. В борьбе за первое место в квартете французы сыграют с неудобными для себя датчанами.

26 ноября, в субботу, пройдет центральный поединок в группе D. Действующий чемпион мира Франция померяется силами с командой Дании, пишет 24 канал.

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Команда Дидье Дешама успешно стартовала на этом Мундиале. Французы первыми пропустили от Австралии, однако смогла затем четырежды пробить кипера соперника.

А вот датчане не сумели начать с победы. Команда Каспера Юлманда получила достойный отпор от Туниса, расписав с африканской сборной нулевую ничью.

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Тем временем букмекеры определились с шансами команд на победу. По их мнению, фаворитом является сборная Франции , коэффициент на триумф "Ле Блэ" составляет 1,87 . В свою очередь на датчан можно поставить за 4,95, а на ничью – за 3,70 .

При этом, несмотря на достойный выбор нападающих в обеих командах, букмекеры ожидают не очень результативную игру. Коэффициент на "тотал больше 2,5" составляет аж 2,14 , тогда как на "меньше" - 1,79 .

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Кроме того, определены главные фавориты на авторов забитых голов. Больше всего шансов у четверки форвардов "Ле Блэ", в том числе и автор дубля в матче с Австралией Оливье Жиру:

Килиан Мбаппе (Франция) – 2,10

Оливье Жиру (Франция) – 2,70

Антуан Гризманн (Франция) – 3,50

Маркус Тюрам (Франция) – 3,80

Юссуф Поульсен (Дания) – 5,00

Усман Дембеле (Франция) – 5,40

Каспер Дольберг (Дания) – 5,50

Андрес Сков Ольсен (Дания) – 7,00

Кристиан Эриксен (Дания) – 7,00

Миккель Дамсгор (Дания) – 8,00

. Франция уже трижды пересекалась с Данией в группах по чемпионатам мира. В 1998 году "Ле Блэ" выиграли 2:1, а четыре года спустя скандинавы торжествовали 2:0. В 2018 команды расписали нулевую ничью.