26 листопада, у суботу, пройде центральний поєдинок в групі D. Чинний чемпіон світу Франція поміряється силами із командою Данії, пише 24 канал.
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Команда Дідьє Дешама вдало стартувала на цьому Мундіалі. Французи першими пропустили від Австралії, однак змогла потім чотири рази пробити кіпера суперника.
А ось данці не зуміли почати з перемоги. Команда Каспера Юлманда отримала гідну відсіч від Туніса, розписавши із африканською збірною нульову нічию.
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Тим часом, букмекери визначились із шансами команд на перемогу. На їх думку, фаворитом є збірна Франції, коефіцієнт на тріумф "Ле Бле" становить 1,87. У свою чергу на данців можна поставити за 4,95, а на нічию – за 3,70.
При цьому попри гідний вибір нападників у обох командах, букмекери очікують не дуже результативну гру. Коефіцієнт на "тотал більше 2,5" становить аж 2,14, тоді як на "менше" – 1,79.
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Крім того, визначені головні фаворити на авторів забитих голів. Найбільше шансів має четвірка форвардів "Ле Бле", у тому числі і автор дубля в матчі з Австралією Олів'є Жиру:
- Кіліан Мбаппе (Франція) – 2,10
- Олів'є Жиру (Франція) – 2,70
- Антуан Грізманн (Франція) – 3,50
- Маркус Тюрам (Франція) – 3,80
- Юссуф Поульсен (Данія) – 5,00
- Усман Дембеле (Франція) – 5,40
- Каспер Дольберг (Данія) – 5,50
- Андрес Сков Ольсен (Данія) – 7,00
- Крістіан Еріксен (Данія) – 7,00
- Міккель Дамсгор (Данія) – 8,00