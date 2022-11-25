26 листопада, у суботу, пройде центральний поєдинок в групі D. Чинний чемпіон світу Франція поміряється силами із командою Данії, пише 24 канал.

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Команда Дідьє Дешама вдало стартувала на цьому Мундіалі. Французи першими пропустили від Австралії, однак змогла потім чотири рази пробити кіпера суперника.

А ось данці не зуміли почати з перемоги. Команда Каспера Юлманда отримала гідну відсіч від Туніса, розписавши із африканською збірною нульову нічию.

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Тим часом, букмекери визначились із шансами команд на перемогу. На їх думку, фаворитом є збірна Франції, коефіцієнт на тріумф "Ле Бле" становить 1,87. У свою чергу на данців можна поставити за 4,95, а на нічию – за 3,70.

При цьому попри гідний вибір нападників у обох командах, букмекери очікують не дуже результативну гру. Коефіцієнт на "тотал більше 2,5" становить аж 2,14, тоді як на "менше" – 1,79.

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Крім того, визначені головні фаворити на авторів забитих голів. Найбільше шансів має четвірка форвардів "Ле Бле", у тому числі і автор дубля в матчі з Австралією Олів'є Жиру:

Кіліан Мбаппе (Франція) – 2,10

Олів'є Жиру (Франція) – 2,70

Антуан Грізманн (Франція) – 3,50

Маркус Тюрам (Франція) – 3,80

Юссуф Поульсен (Данія) – 5,00

Усман Дембеле (Франція) – 5,40

Каспер Дольберг (Данія) – 5,50

Андрес Сков Ольсен (Данія) – 7,00

Крістіан Еріксен (Данія) – 7,00

Міккель Дамсгор (Данія) – 8,00

Історія зустрічей. Франція вже тричі перетиналась із Данією в групах на чемпіонатах світу. У 1998 році "Ле Бле" виграли 2:1, а через чотири роки скандинави тріумфували 2:0. У 2018-му команди розписали нульову нічию.