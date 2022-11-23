Подопечные Дидье Дешама уверенно стартовали на Мундиале в Катаре. Французы одержали победу над Австралией 4:1, хотя первыми нули на табло размочили как раз австралийцы.

Детальнее об игре Без валидола не обошлось: чемпионы мира одержали волевую победу над Австралией – видео

Еще одна потеря

Но не все так позитивно для французов. Уже на 13-й минуте Дешам был вынужден произвести замену. Вместо травмированного Лукаса Эрнандеса вышел Тео Эрнандес.

Пострадавший провел свой 32-й матч в футболке национальной команды.

После поединка защитника ждало медицинское обследование, подтвердившее самые плохие прогнозы. Эрнандес разорвал переднюю крестообразную связку правого колена. Разрыв "крестов" не позволит Лукасу больше сыграть на чемпионате мира-2022. Для него Мундиаль досрочно закончен.

В сборной желают Лукасу скорейшего возвращения на футбольное поле.

Напомним! На чемпионат мира в Катар Франция приехала не в оптимальном составе. Дешам не сможет рассчитывать на целый ряд лидеров – Поль Погба, Н'Гого Канте, Преснель Кимпэмбе, Карим Бензема и Кристофер Нкунку.

В стартовом матче за сборную Франции забивали Адриан Рабьо, Килиан Мбаппе и дубль в активе Оливье Жиру.

После первого тура команда Дешама возглавляет группу "D". Тунис и Дания, расписавшие нулевую мировую, занимают второе и третье места соответственно. Австралия с нулем замыкает группу.

К слову. В следующем матче французы сыграют против Дании. Начало встречи 26 ноября в 18.00.