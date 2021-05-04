Первые открыли счет на 25-й минуте встречи и удерживали преимущество до начала второго тайма. На 57-й Мемфис Депай решился на сольный проход и не без помощи рикошета завершил его точным ударом в дальний угол.

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За 20 минут до окончания встречи гости остались в меньшинстве, но именно им вскоре удалось выйти вперед после подачи со штрафного. Монако отыгрался на 86-й с помощью пенальти, но уже в одной из следующих атак Лион забил третий и, как оказалось, победный гол в поединке.

Сразу же после финального свистка между футболистами обеих команд начались споры, которые быстро переросли в драку. По ее итогам главный арбитр встречи удалил еще четырех игроков (по два с каждой стороны), доведя общее количество красных карточек до пяти.

Монако – Лион: видео драки

В турнирной таблице Лион занимает четвертое место, набрав 70 очков, Монако с 71 очком идет третьим. Третья команда чемпионата Франции в следующем сезоне сыграет в квалификации Лиги чемпионов, четвертая – в групповом этапе Лиги Европы.