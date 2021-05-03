В деле о смерти Астори подделали важный документ

Наказание получил профессор Джорджио Галант. Мужчина получил один год лишения свободы за подделку документов, связанных со смертью Астори.

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Сообщается, что Галант – последний, кто подписывал сертификат профпригодности, который позволял Астори профессионально заниматься футболом. Дата подписи документа – 10 июля 2017 года.

Документ был условием для получения сертификата. Его подделали через год после смерти игрока – 19 апреля 2019 года.

В отчете полиции указано, что документ был подделан, чтобы отвести подозрения от Галанта. Сообщается, что профессор не произвел все необходимые осмотровые тесты, исследующие работу сердца.

Поэтому Галанта подозревали в профессиональной халатности.

Прокуратура требовала полтора года заключения, но суд ограничился одним годом за решеткой для Галанта.

Что известно о смерти Астори

4 марта 2018 года в гостиничном номере обнаружили мертвым футболиста итальянской Фиорентины Давиде Астори. Астори умер на 32 году жизни.

Впоследствии было открыто производство против двух медиков, признавших Астори пригодным к занятиям спортом несмотря на присутствующие у спортсмена сердечные аномалии.

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