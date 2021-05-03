В деле о смерти Астори подделали важный документ
Наказание получил профессор Джорджио Галант. Мужчина получил один год лишения свободы за подделку документов, связанных со смертью Астори.
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Сообщается, что Галант – последний, кто подписывал сертификат профпригодности, который позволял Астори профессионально заниматься футболом. Дата подписи документа – 10 июля 2017 года.
Документ был условием для получения сертификата. Его подделали через год после смерти игрока – 19 апреля 2019 года.
В отчете полиции указано, что документ был подделан, чтобы отвести подозрения от Галанта. Сообщается, что профессор не произвел все необходимые осмотровые тесты, исследующие работу сердца.
Поэтому Галанта подозревали в профессиональной халатности.
Прокуратура требовала полтора года заключения, но суд ограничился одним годом за решеткой для Галанта.
Что известно о смерти Астори
- 4 марта 2018 года в гостиничном номере обнаружили мертвым футболиста итальянской Фиорентины Давиде Астори. Астори умер на 32 году жизни.
- Впоследствии было открыто производство против двух медиков, признавших Астори пригодным к занятиям спортом несмотря на присутствующие у спортсмена сердечные аномалии.
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- Это произошло после того, как флорентийская газета обнародовала электрокардиограммы спортсмена сделанные в медучреждениях Флоренции и Кальяри.
- Футболиста осматривали в 2016 и 2017 годах и выдали ему справку, что он абсолютно здоров.
- По итогам медицинских тестов у Астори обнаружили аритмогенную дисплазию правого желудочка. Это отклонение убивает клетки миокарда и может привести к летальному исходу.