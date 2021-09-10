Еще один пьедестал от украинца в Швейцарии
Опытный 33-летний спортсмен был единственным среди украинских легкоатлетов в этой дисциплине. Андрею Проценко удалось показать класс в Цюрихе (Швейцария) и взобраться на пьедестал в финале.
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Украинец покорил планку на высоте 2.30 – лучший результат сезона для легкоатлета из Украины. Правда, эту высоту он взял только в последней третьей попытке.
Украинский прыгун уступил лишь олимпийскому чемпиону в Токио Джанмарко Тамбери. Итальянец уверенно выступал в секторе, покорил со второй попытки 2.34 и забрал бриллиант турнира.
Тройку призеров замкнул Илья Иванюк, выступающий под нейтральным флагом. Его результат одинаковый с украинцем – 2.30. Но по количеству попыток Андрей опередил соперника.
Результаты прыжков в высоту
1. Джанмарко Тамбери (Италия) – 2.34
2. Андрей Проценко (Украина) – 2.30
3. Илья Иванюк (атлет с нейтральным статусом) – 2.30
- Отметим, что 9 сентября на стадионе в Цюрихе Анна Рыжикова стала третьей в беге на 400 метров с барьерами. Виктория Ткачук в этой дисциплине финишировала четвертой.