Еще один пьедестал от украинца в ​​Швейцарии

Опытный 33-летний спортсмен был единственным среди украинских легкоатлетов в этой дисциплине. Андрею Проценко удалось показать класс в Цюрихе (Швейцария) и взобраться на пьедестал в финале.

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Украинец покорил планку на высоте 2.30 – лучший результат сезона для легкоатлета из Украины. Правда, эту высоту он взял только в последней третьей попытке.

На этом Проценко не остановился и попытался взять 2.32. Однако два прыжка были неуспешными. Поэтому свою последнюю третью попытку Андрей перенес и поднял планку на два сантиметра – 2.34. Но не в этот вечер фортуна была на стороне украинца. Он сбил планку и завершил выступление в Швейцарии с результатом 2.30.

Украинский прыгун уступил лишь олимпийскому чемпиону в Токио Джанмарко Тамбери. Итальянец уверенно выступал в секторе, покорил со второй попытки 2.34 и забрал бриллиант турнира.

Тройку призеров замкнул Илья Иванюк, выступающий под нейтральным флагом. Его результат одинаковый с украинцем – 2.30. Но по количеству попыток Андрей опередил соперника.

Результаты прыжков в высоту

1. Джанмарко Тамбери (Италия) – 2.34

2. Андрей Проценко (Украина) – 2.30

3. Илья Иванюк (атлет с нейтральным статусом) – 2.30