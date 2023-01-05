В декабре завершился чемпионат мира по футболу 2022 года. Лучшей командой мира стала сборная Аргентины, в составе которой наконец стал чемпионом Лионель Месси.

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После триумфа нападающий ПСЖ выложил фотографию с кубком в инстаграмм. Это фото побило рекорд соцсети по лайкам, уже более 74 миллионов пользователей понравился пост.

Как оказалось, у этой фотографии было основание. Дело в том, что Кубок мира в руках Месси был не оригиналом. Эту копию сделали два фаната Аргентины еще за полгода до старта Мундиаля.

Позже ребята передали этот подлог членам семьи Леандро Паредеса, чтобы в случае победы на нем расписались игроки. Псевдокубок из-за игрока попал к футболистам.

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Оригинальный трофей после вручения Месси был изъят ФИФА, но игроки это не заметили. Копия кубка пробыла на поле почти час, именно тогда Лионель и сделал знаменитую фотографию. Лишь после этого Анхель Ди Мария заметил, что трофей не настоящий.

Отметим, что для Аргентины это была третья победа на чемпионатах мира. Ранее "альбиселесте" выигрывали Мундиаль в 1978 и 1986 годах.