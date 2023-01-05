У грудні завершився чемпіонат світу з футболу 2022. Найкращою командою світу стала збірна Аргентини, у складі якої нарешті став чемпіоном Ліонель Мессі.

До теми Післясмак тріумфу на ЧС-2022: п'ять причин, чому Мессі варто залишитись у збірній Аргентини

Після тріумфу нападник ПСЖ виклав світлину із кубком в інстаграм. Це фото побило рекорд соцмережі по лайкам, вже більше 74 мільйонів користувачів вподобали пост.

Як виявилось, у цій фотографії була підстава. Справа у тому, що Кубок світу у руках Мессі був не оригіналом. Цю копію зробили два фанати Аргентини ще за півроку до старту Мундіаля.

Пізніше хлопці передали цю підробку членам сім'ї Леандро Паредеса, щоб у разі перемоги на ньому розписались гравці. Псевдокубок через гравця таки потрапив до футболістів.

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Оригінальний трофей після вручення Мессі був забраний ФІФА, але гравці це не помітили. Копія кубка пробула на полі майже годину, саме тоді Ліонель і зробив знамениту світлину. Лише після цього Анхель Ді Марія помітив, що трофей несправжній.

Відзначимо, що для Аргентини це була третя перемога на чемпіонатах світу. Раніше "альбіселесте" вигравали Мундіаль у 1978 та 1986 роках.