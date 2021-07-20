Фото Месси с Кубком Америки стало самым популярным спортивным снимком в Инстаграме

После долгожданной победы на Копа Америка форвард сборной Аргентины Лионель Месси выложил фото с трофеем. Через несколько дней пост набрал более 20 миллионов лайков.

Это рекорд соцсети за лайками для фото, связанного со спортом, и 6-й с нибольшим количеством лайков пост в инстаграме.

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Самым популярным фото в Инстаграме является снимок яйца на странице world_record_egg. Первое фото в аккаунте собрало 55,2 миллионов лайков.

Месси побил рекорд Роналду

До этого больше всего лайков получило фото нападающего Криштиану Роналду с легендарным форвардом Диего Марадоной, которое португальский форвард опубликовал в день смерти аргентинца. Пост собрал почти 19,9 миллионов лайков в инстаграме.

Турнир изначально должен был проходить в Аргентине и Колумбии, однако был перенесен в Бразилию в связи с протестами в Колумбии и опасной эпидемиологической ситуацией в Аргентине.