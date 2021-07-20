Фото Месси с Кубком Америки стало самым популярным спортивным снимком в Инстаграме
Источник:Инстаграм Лионеля Месси
После долгожданной победы на Копа Америка форвард сборной Аргентины Лионель Месси выложил фото с трофеем. Через несколько дней пост набрал более 20 миллионов лайков.
Это рекорд соцсети за лайками для фото, связанного со спортом, и 6-й с нибольшим количеством лайков пост в инстаграме.
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Самым популярным фото в Инстаграме является снимок яйца на странице world_record_egg. Первое фото в аккаунте собрало 55,2 миллионов лайков.
Месси побил рекорд Роналду
До этого больше всего лайков получило фото нападающего Криштиану Роналду с легендарным форвардом Диего Марадоной, которое португальский форвард опубликовал в день смерти аргентинца. Пост собрал почти 19,9 миллионов лайков в инстаграме.
Турнир изначально должен был проходить в Аргентине и Колумбии, однако был перенесен в Бразилию в связи с протестами в Колумбии и опасной эпидемиологической ситуацией в Аргентине.
- Месси провел 145 матчей за сборную Аргентины, забив 73 мяча. Батистута забил 45 голов в 49 матчах, тройку главных бомбардиров нации замыкает Серхио Агуэро – он забил 41 мяч за 97 игр.
- В минувшем сезоне Месси сыграл 47 матчей за Барселону, забил 38 голов и отдал 14 голевых передач.