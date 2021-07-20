Це рекорд соцмережі за лайками для фото, пов'язаного зі спортом, і 6-й "найзалайканіший" пост в інстаграмі.

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Найпопулярнішим фото в інстаграмі є знімок яйця на сторінці world_record_egg. Перше фото в акаунті зібрало 55,2 мільйонів лайків.

Мессі побив рекорд Роналду

До цього найбільше лайків отримало фото нападника Кріштіану Роналду з легендарним форвардом Дієго Марадоною, яке португальський форвард опублікував в день смерті аргентинця. Пост зібрав майже 19,9 мільйонів лайків в інстаграмі.

Турнір спочатку повинен був проходити в Аргентині і Колумбії, проте був перенесений до Бразилії у зв'язку з протестами в Колумбії і небезпечною епідеміологічною ситуацією в Аргентині.