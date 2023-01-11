Россия уже почти 9 лет ведет захватническую войну против Украины с целью захвата территорий и уничтожения нашего государства. Особо страдает Донбасс, часть которого (в том числе Донецк и Луганск) находится под оккупацией с 2014 года.

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Теперь самой горячей точкой можно назвать город Бахмут, который российские фашисты пытаются стереть с Земли и захватить. Впрочем, Вооруженные силы Украины оказывают героическое сопротивление оккупантам.

О боях за город-герой на своей странице в инстаграмме высказался эксфорвард сборной Украины Роман Зозуля. Игрок Райо Махадаонда в очередной раз отметил катастрофические разрушения Бахмута.

"Боль. Бахмут - это земля омыта кровью наших воинов и задрызгана останками рашистского биомусора. Бахмут - город героев, крепость несокрушимости и силы духа нашего народа. Город, который уже 9 месяцев пытаются захватить рашисты. 9 месяцев кровавых боев. Авиация, арта, ракеты, постоянные взрывы и свист пуль… Силы врага превышают наши в 10 раз… Но наши герои стоят, сдерживают и контролируют город.

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Это филиал ада на земле. И несмотря на все, там до сих пор остаются гражданские, многие из которых не соглашаются на эвакуацию. Они продолжают жить в своих домах, под постоянными обстрелами, без отопления, газа и света. Они готовят еду на огне под открытым небом. Благодаря волонтерам, которые почти каждый день ездят в Бахмут с гуманитарной помощью, некоторые жители могут все же уехать из города. Я уверен, что когда война закончится, битва за Бахмут войдет в учебники истории. О них будут снимать фильмы. Но сегодня Бахмут сражается. Мы верим в наших защитников, молимся за них и помогаем всем, чем можем. Бахмут – несокрушимый. Сильный. Героический,

– написал Зозуля.

Отметим, что Роман активно помогает украинской армии с начала войны в 2014 году. Футболист отправляет необходимые вещи на фронт и учредил благотворительный фонд "Народная Армия".

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За свою карьеру Зозуля поиграл за Динамо, Днепр, Бетис, Альбасете, Фуэнлабраду и Райо Махадаонду. Кроме того, на счету нападающего 4 гола в 33 матчах за сборную Украины.