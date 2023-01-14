Манчестер Юнайтед подписал бомбардира, который "насолил" Аргентине на ЧМ-2022

В канун "манкунианского дерби" Манчестер Юнайтед усилил состав форвардом сборной Нидерландов Ваутом Вегхорстом. Соотечественник главного тренера "красных дьяволов" будет играть на правах аренды.

Возможности Ваута Вегхорста прекрасно известны главному тренеру МЮ Эрику Тэн Хагу. Так что "красные дьяволы" воспользовались возможностью подписать нападающего, сверкавшего на чемпионате мира в Катаре.

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Удачный трансфер МЮ

Юнайтед взял 30-летнего бомбардира в аренду в Бернли до конца сезона. Любопытно, что первую половину сезона Вегхорст выступал тоже в аренде за Бешикташ. Так что "манкунианцам" пришлось выплатить компенсацию в сумме 2,85 миллиона евро турецкому клубу.

В нынешнем сезоне Вегхорст забил за Бешикташ 9 голов в 18 матчах.

Сам нападающий невероятно доволен своим повышением в карьере.

Для меня честь присоединиться к Манчестеру Юнайтед. Раньше я играл против этого клуба, и это фантастическое чувство – теперь иметь шанс одеть знаменитую красную футболку. Я видел прогресс Юнайтед под руководством Эрика Тэна Хага в этом сезоне. Не могу дождаться, чтобы начать играть свою роль в движении команды к ее целям,

– сказал счастливый Вегхорст.

Карьера Вегхорста