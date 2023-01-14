Можливості Ваута Вегхорста прекрасно відомі головному тренеру МЮ Еріку тен Хагу. Тож "червоні дияволи" скористалися можливістю підписати нападника, який виблискував на чемпіонаті світі в Катарі.
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Вдалий трансфер МЮ
Юнайтед взяв 30-річного бомбардира в оренду у Бернлі до кінця сезону. Цікаво, що першу половину сезону Вегхорст виступав теж в оренді за Бешикташ. Тож "манкуніанцям" довелося виплатити компенсацію в сумі 2,85 мільйонів євро турецькому клубу.
Сам нападник неймовірно задоволений своїм підвищенням в кар'єрі.
Для мене честь приєднатися до Манчестер Юнайтед. Раніше я грав проти цього клубу, і це фантастичне відчуття – тепер мати шанс одягнути знамениту червону футболку. Я бачив прогрес Юнайтед під керівництвом Еріка Тена Хаг у цьому сезоні. Не можу дочекатися, щоб почати грати свою роль у русі команди до її цілей,
– сказав щасливий Вегхорст.
Кар'єра Вегхорста
- Ваут Вегхорст – вихованець нідерландського Еммена.
- Нападник також захищав кольори Хераклеса, АЗ, Вольфсбурга, Бернлі, Бешикташа.
- За професійну кар'єру забив 172 голи у 414 матчах.
- У 2018 році Вегхорст дебютував за збірну Нідерландів. На його рахунку 5 голів у 19 поєдинках.
- Габаритний форвард приймав участь у чемпіонаті Європи 2020, де забив гол у ворота збірної України.
- На чемпіонаті світу в Катарі Вегхорст запам'ятався дублем у матчі чвертьфіналу проти Аргентини (2:3). Саме його голи заставили занервувати Мессі і компанію у, здавалося, виграному матчі.
- Трансферна вартість бомбардира складає 14 мільйонів євро.