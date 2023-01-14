Можливості Ваута Вегхорста прекрасно відомі головному тренеру МЮ Еріку тен Хагу. Тож "червоні дияволи" скористалися можливістю підписати нападника, який виблискував на чемпіонаті світі в Катарі.

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Вдалий трансфер МЮ

Юнайтед взяв 30-річного бомбардира в оренду у Бернлі до кінця сезону. Цікаво, що першу половину сезону Вегхорст виступав теж в оренді за Бешикташ. Тож "манкуніанцям" довелося виплатити компенсацію в сумі 2,85 мільйонів євро турецькому клубу.

До речі. В нинішньому сезоні Вегхорст забив за Бешикташ 9 голів у 18 матчах.

Сам нападник неймовірно задоволений своїм підвищенням в кар'єрі.

Для мене честь приєднатися до Манчестер Юнайтед. Раніше я грав проти цього клубу, і це фантастичне відчуття – тепер мати шанс одягнути знамениту червону футболку. Я бачив прогрес Юнайтед під керівництвом Еріка Тена Хаг у цьому сезоні. Не можу дочекатися, щоб почати грати свою роль у русі команди до її цілей,

– сказав щасливий Вегхорст.

Кар'єра Вегхорста