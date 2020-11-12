Нападник ізраїльського клубу "Секція Нес-Ціона" Елі Ельбаз став справжнім невдахою матчу проти "Хапоеля" з Квар-Шалема. Усі чотири його удари на себе прийняв каркас воріт

Елі Ельбаз вийшов на заміну наприкінці матчу. На той час його команда була попереду 1:0. І за наступні п'ять хвилин форвард чотири рази пробивав по воротах. І всі чотири рази м'яч влучав у рамку воріт.

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На 83-ї хвилині м'яч перший раз після його удару влучив у перекладину.

На 86-й хвилині він пробивав двічі. Перший раз завдав удару з лету – перекладина. Елі Ельбаз першим же був і на підбирані. Цього разу форвард вирішив прорватися в штрафний майданчик і завдати удару звідти. Але влучив у штангу.

На 88-й хвилині форвард завдав дальнього удару в кут воріт. І знову невдача – м'яч влучив у штангу.

Відео влучення в каркас воріт