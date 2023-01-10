Все ради США: Формулу-1 могут расширить до 12 команд

Международная автомобильная федерация (FIA) выступает за расширение числа участников Формулы-1. Но сами команды выступают против появления новых участников.

Президент FIA Мохаммед Бен Сулаем заявил, что "нет причин" не расширять сетку Формулы-1 до 12 команд. И отметил, что руководящий орган FIA готов одобрить любую команду, которая будет считаться достаточно хорошей для участия в Формуле-1, "даже если она невелика".

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"В общем, если мы смотрим на стабильность Формулы-1, мы должны открыть ее для других брендов. У нас может быть до 12 команд на сетке", – сказал Бен Сулаем.

В настоящее время в Формуле-1 выступает 10 команд. Это Alfa Romeo, AlphaTauri, Alpine, Aston Martin, Ferrari, Haas, McLaren, Mercedes, Red Bull и Williams.

"Я не вижу причин, по которым мы не должны приветствовать новые команды, особенно американцев. В этом году у нас там уже три гонки. Мы приветствуем любое предложение стать одной из 12 команд. Мы принимаем хорошие команды, даже если они маленькие, как в случае с Haas. Мы надеемся, что все изменится, и мы сможем иметь должную одиннадцатую команду, посмотрим, что произойдет", – заявил Бен Сулаем.

Кто хочет стать новой командой Формулы-1

Руководство Формулы-1 действительно решило провести сразу три гонки в США в 2023 году. Первая состоится 7 мая в Майами. Вторая – 22 октября в Остине. Третья гонка запланирована на 18 ноября в Лас-Вегасе.В общей сложности в 2023 году запланировано рекордное количество гонок – 24. Стартует все 5 марта с гран-при Бахрейна. Детальнее с календарем гонок Формулы-1 в 2023 году можно ознакомиться по ссылке

Гоночная команда Andretti заявила о намерении совместно с Cadillac (один из брендов General Motors) создать команду для участия в Формуле-1. Владелец компании Майкл Андретти не раз пытался попасть в Формулу-1 (его отец Марио Андретти был чемпионом Формулы-1 в 1978 году). Но каждый раз получал отказ.

Однако и в этот раз команды Формулы-1 отрицательно относятся к возможности появления команды Andretti-Cadillac. Хотя в целом они выступают против расширения чемпионата. Одна из причин – призовые. Ведь в таком случае их придется делить на большее количество команд, что повлечет за собой сокращение доходов.

Компания Liberty Media, которая и владеет Формулой-1, тоже не намерена увеличивать количество команд в гонках. Поэтому даже одобрение со стороны FIA еще не гарантирует появление новой команды в Формуле-1, ведь нужно одобрение со стороны Liberty Media и других гоночных участников.