В Австрии состоялась первая квалификация Формулы-1 сезона 2020. С первой решетки в воскресенье, 5 июля, стартуют пилоты Mercedes.

Победу в квалификации Гран-при Австрии получил финский гонщик Валттери Боттас. Об этом сообщает 24 канал. Вторым время продемонстрировал Льюис Хэмилтон (Mercedes), а третий – Макс Ферстаппен (Red Bull).

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Результаты квалификации

В топ-15 после первого сегмента квалификации не прошли оба болида Alfa Romeo и Williams. Также не смог войти в топ-15 пилот Haas Кевин Магнуссен.

В топ-10 по результатам второго сегмента не удалось пробиться пилоту Ferrari Себастьяну Феттелю. Немец, который проводит последний сезон в "скудерии", продемонстрировал 11-е время.

Результаты 1 и 2 сессии / Фото twitter.com/F1

Борьба за поул

На протяжении всей квалификации было очевидное преимущество Mercedes. В итоге первый в сезоне поул выиграл Боттас.

Во время последней попытки Валттери вылетел с трассы, но никто не смог превзойти его результат. Боттас побил прошлогодний рекорд Леклера.

Неожиданно четвертое место получил пилот McLaren Ландо Норрис. Только 7-м стартует гонщик Ferrari Шарль Леклер, который в прошлом году получил здесь поул.

Результаты 3 сессии / Фото twitter.com/F1

Гонка Гран-при Австрии состоится в воскресенье, 5 июля. Начало в 16:00.