Формула-1 решила не проводить гонки в российском Сочи после 2022 года

Руководство Формулы-1 решило забрать у российского Сочи право проведения этапа. Правда это произойдет после сезона 2022 года.

Руководство Формулы-1 решило перенести российский этап из Сочи в Санкт-Петербург, начиная с 2023 года. Гран-при России состоится на автодроме "Игоря драйв".

В то же время Флаг России убрали из календаря Формулы-1