Формула-1 решила не проводить гонки в российском Сочи после 2022 года
26 июня 2021 , 21:57Читати новину українською
Источник:formula1.com
Руководство Формулы-1 решило забрать у российского Сочи право проведения этапа. Правда это произойдет после сезона 2022 года.
Руководство Формулы-1 решило перенести российский этап из Сочи в Санкт-Петербург, начиная с 2023 года. Гран-при России состоится на автодроме "Игоря драйв".
В то же время Флаг России убрали из календаря Формулы-1
- Стоит добавить, что при строительстве этого автодрома произошел обвал строительных конструкций, в результате которого пострадали 7 рабочих.
- Открыли трассу в 2019 году. Но в то время она не подходила для проведения гонок Формулы-1. Поэтому ее пришлось переделывать.
- В 2017 году строительство этой трассы оценивали в 11 миллиардов рублей. Но впоследствии цена выросла, на сколько – неизвестно (коммерческая тайна).
- После открытия трассы в 2019 году британское издание Daily Mail писало, что сюда планируют перенести гран-при России из Сочи. И в этом заинтересован лично президент России Владимир Путин. Но тогда организаторы отрицали эту информацию. Опровергать это пришлось даже спикеру Путина.
- Проект "Игоря Драйв" принадлежит людям, которые близки к Владимиру Путину. Среди них Борис Ковальчук – один из основателей так называемого кооператива "Озеро". А также бизнесмен Михаил Шеломов, которого российские издания называют сыном двоюродной сестры Владимира Путина. И в 2021 году 45% доли компании перешло российскому банку ВТБ, зато Ковальчука нет среди собственников.