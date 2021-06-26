Керівництво Формули-1 вирішило перенести російський етап з Сочі до Санкт-Петербурга, починаючи з 2023 року. Гран-прі Росії відбудеться на автодромі "Ігора драйв".

Водночас Прапор Росії прибрали з календаря Формули-1