Шостий етап Формули-1 повинен був розпочатися в п'ятницю, 19 травня, в італійському місті Імолі. Проте негода зруйнувала плани організаторів.
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Другий скасований етап за сезон
Через сильні дощі місцеві річки вийшли з берегів. Північний регіон Італії найбільше потерпає від масштабних повеней, які вже забрали життя 6 людей. Близько 5 тисяч мешканців були евакуйовані із зони затоплення. Екстрені служби Італії залучені в подоланні наслідків негоди.
Повені наробили багато лиха / twitter.com/Agenzia_Ansa
На фоні стихійного лиха керівництво Формули-1 ухвалило рішення скасувати Гран-прі Емілії-Романьї.
"Я хочу висловити свою вдячність і захоплення неймовірними екстреними службами, які невтомно працюють, щоб допомогти тим, хто потребує допомоги, і полегшити ситуацію – вони герої, і вся Італія пишається ними.
Рішення, яке було прийнято, є правильним для всіх місцевих громад і сім’ї Формули-1, оскільки ми повинні забезпечити безпеку і не створювати додаткового тягаря для влади, поки вони мають справу з цією жахливою ситуацією", – сказав президент Ф-1 Стефано Доменікалі.
Таким чином, чемпіонат Формули-1 візьме перерву до етапу в Монако, який відбудеться 26 – 28 травня. Гран-прі Емілії-Романьї – другий етап, який скасували в нинішньому сезоні. У квітні не відбувся Гран-прі Китаю через наслідки пандемії COVID-19.