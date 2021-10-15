Формула-1 объявила календарь на сезон-2022: рекордное количество этапов и две гонки в США
Источник:Формула-1
Организаторы Формулы-1 официально обнародовали календарь на сезон 2022 года. Впервые в Формуле-1 за сезон состоится 23 этапа.
В 2022 году состоится рекордное количество гран-при
Календарь Формулы-1 на 2022 год 15 октября утвердила Международная автомобильная федерация (FIA). Первая гонка нового сезона состоится 20 марта в Бахрейне.
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Традиционно для последних сезонов сезон завершится 20 ноября в Абу-Даби.
В 2022 году снова не состоится гран-при Китая. Организаторы Формулы-1 заявили, что этап вернется в календарь, когда позволят условия.
Впервые за три года в Формулу-1 должна вернуться Австралия. В предыдущие годы гонки в Мельбурне не происходили из-за карантина.
Также возвращаются гонки в Сингапуре и Японии. Зато в календарь не попала Турция. В США пройдут две гонки – одна в Майами, другая – вблизи Остина (Техас).
Календарь Формулы-1 на сезон-2022
- Бахрейн – 20 марта
- Саудовская Аравия – 27 марта
- Австралия – 10 апреля
- Эмилия-Романья – 24 апреля
- Майами – 8 мая
- Испания – 22 мая
- Монако – 29 мая
- Азербайджан – 12 июня
- Канада – 19 июня
- Великобритания – 3 июля
- Австрия – 10 июля
- Франция – 24 июля
- Венгрия – 31 июля
- Бельгия – 28 серпня
- Нидерланды – 4 сентября
- Италия – 11 сентября
- Россия – 25 сентября в
- Сингапур – 2 октября
- Япония – 9 октября
- США – 23 октября
- Мексика – 30 октября
- Бразилия – 13 января
- Абу-Даби – 20 ноября