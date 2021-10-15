Формула-1 объявила календарь на сезон-2022: рекордное количество этапов и две гонки в США

15 октября 2021 , 19:33
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Формула-1

Организаторы Формулы-1 официально обнародовали календарь на сезон 2022 года. Впервые в Формуле-1 за сезон состоится 23 этапа.

В 2022 году состоится рекордное количество гран-при

Календарь Формулы-1 на 2022 год 15 октября утвердила Международная автомобильная федерация (FIA). Первая гонка нового сезона состоится 20 марта в Бахрейне.

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Традиционно для последних сезонов сезон завершится 20 ноября в Абу-Даби.

В 2022 году снова не состоится гран-при Китая. Организаторы Формулы-1 заявили, что этап вернется в календарь, когда позволят условия.

Впервые за три года в Формулу-1 должна вернуться Австралия. В предыдущие годы гонки в Мельбурне не происходили из-за карантина.

Также возвращаются гонки в Сингапуре и Японии. Зато в календарь не попала Турция. В США пройдут две гонки – одна в Майами, другая – вблизи Остина (Техас).

Календарь Формулы-1 на сезон-2022

  1. Бахрейн – 20 марта
  2. Саудовская Аравия – 27 марта
  3. Австралия – 10 апреля
  4. Эмилия-Романья – 24 апреля
  5. Майами – 8 мая
  6. Испания – 22 мая
  7. Монако – 29 мая
  8. Азербайджан – 12 июня
  9. Канада – 19 июня
  10. Великобритания – 3 июля
  11. Австрия – 10 июля
  12. Франция – 24 июля
  13. Венгрия – 31 июля
  14. Бельгия – 28 серпня
  15. Нидерланды – 4 сентября
  16. Италия – 11 сентября
  17. Россия – 25 сентября в
  18. Сингапур – 2 октября
  19. Япония – 9 октября
  20. США – 23 октября
  21. Мексика – 30 октября
  22. Бразилия – 13 января
  23. Абу-Даби – 20 ноября
Автор: Михайло Гема