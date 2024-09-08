Пилот Формулы-1 из Аргентины признался, что имеет украинские корни

Немалое количество спортсменов имеют корни из другой страны, но имеют гражданство государства в котором выросли или родились. Пилот известной Формулы-1 подтвердил свою причастность к Украине.

Франко Алехандро Колапинто, пилот академии Williams, признался, что имеет украинские корни. Гонщик подтвердил информацию, которую сначала предоставила Ассоциация украинцев в Росарио.

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Аргентинский гонщик с украинскими корнями

Франко Колапинто родился в Буэнос-Айресе. Родители гонщика Анибаля Колапинто и Андреа Трофимчук. Сообщают, что в 1938 члены семьи пилота по материнской линии переехали в Аргентину с Волыни.

В своем твиттере гонщик подтвердил украинские корни. Также Колапинто добавил подпись: "Держись, Украина".

Франко Колапинто подтвердил, что имеет украинские корни / Сообщение из твиттера гонщика

В 21-летнем возрасте Колапинто перешел из нидерландской команды Формулы-2 МП Мотоспорт в Уильямс. Аргентинец немалое количество времени был пилотом академии.

Аргентинский гонщик впервые выступил в Формуле-1 на Гран-при в Италии. В отборе он стал восемнадцатым, а в самой гонке финишировал на 12-м месте.

К слову. Украинские пилоты еще никогда не выступали в Формуле-1. Для Аргентины это также впервые с 2001 года, когда их гонщик участвовал в Ф-1, тогда это был Гастон Маццакане.

Напоминаем, что в составе Уильямс на Формуле-4 должен дебютировать Александр Бондарев. 15-летний украинский гонщик будет выступать в двух последних раундах итальянской Ф-4 в 2025 году.