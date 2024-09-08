Франко Алехандро Колапінто, пілот академії Williams, зізнався, що має українське коріння. Гонщик підтвердив інформацію, яку спочатку надала Асоціація українців у Росаріо.

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Аргентинський гонщик з українським корінням

Франко Колапінто народився в Буенос-Айресі. Батьки гонщика Анібаля Колапінто та Андреа Трофимчук. Повідомляють, що у 1938 році члени родини пілота по материнській лінії переїхали у Аргентину з Волині.

У своєму твіттері гонщик підтвердив українське коріння. Також Колапінто додав підпис: "Тримайся, Україно".

Франко Колапінто підтвердив, що має українське коріння / Допис з твіттеру гонщика

У 21-річному віці Колапінто перейшов з нідерландської команди Формули-2 МП Мотоспорт у Вільямс. Аргентинець чималу кількість часу був пілотом академії.

Аргентинський гонщик вперше виступив у Формулі-1 на Гран-прі в Італії. У відборі він став вісімнадцятим, а у самій гонці фінішував на 12-му місці.

До слова. Українські пілоти ще ніколи не виступали у Формулі-1. Для Аргентини це також вперше з 2001 року, коли їх гонщик брав участь у Ф-1, тоді це був Гастон Маццакане.

Нагадємо, що у складі Вільямс на Формулі-4 повинен дебютувати Олександр Бондарев. 15-річний український гонщик буде виступати у двох останніх раундах італійської Ф-4 у 2025 році.