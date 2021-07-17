Ферстаппен стартовал вторым, но сумел выйти в лидеры и не отдал это место до самого конца. Это означает, что 18 июля в гонке именно голландец будет стартовать с первого места.

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Вторым финишировал Льюис Хэмилтон, а третьим стал Валттери Боттас.

Стоит выделить хороший спринт Леклера (стартует 4-м), а также 5-6 позиции Норриса и Риккардо.

Отметим провал Серхио Переса. Гонщик Red Bull в борьбе за шестое место вылетел с трассы и не смог закончить гонку. Неудача для "быков" перед завтрашней гонкой в ​​плане борьбы за Кубок конструкторов.

Результаты спринт-квалификации Гран-при Великобритании