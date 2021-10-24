Формула-1: Ферстаппен в напряженной борьбе выиграл квалификацию Гран-при США

В ночь с 23 на 24 октября в Остине на трассе Америк состоялась квалификация Гран-при США. Макс Ферстаппен стал победителем стартов.

Квалификация Гран-при США

Лидеру общего зачета Формулы-1 Ферстаппену удалось опередить своего главного конкурента Льюиса Хэмилтона с Мерседес на 0,209 секунды.

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Третье место занял мексиканец Серхио Перес. Мерседес Валттери Боттаса показал четвертое время, однако он будет стартовать девятым. А все из-за штрафа, связанного с заменой двигателя внутреннего сгорания.

Поэтому четвертым на старт Гран-при США выйдет Шарль Леклер с Феррари. А напарник монегаска Карлос Сайнс стартует пятым.

Главная гонка Гран-при США состоится в воскресенье, 24 октября, начало – в 22:00.

Кроме гран-при США, в сезоне-2021 осталось еще 5 этапов: