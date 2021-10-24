Формула-1: Ферстаппен в напряженной борьбе выиграл квалификацию Гран-при США
Источник:24 канал
В ночь с 23 на 24 октября в Остине на трассе Америк состоялась квалификация Гран-при США. Макс Ферстаппен стал победителем стартов.
Квалификация Гран-при США
Лидеру общего зачета Формулы-1 Ферстаппену удалось опередить своего главного конкурента Льюиса Хэмилтона с Мерседес на 0,209 секунды.
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Третье место занял мексиканец Серхио Перес. Мерседес Валттери Боттаса показал четвертое время, однако он будет стартовать девятым. А все из-за штрафа, связанного с заменой двигателя внутреннего сгорания.
Поэтому четвертым на старт Гран-при США выйдет Шарль Леклер с Феррари. А напарник монегаска Карлос Сайнс стартует пятым.Главная гонка Гран-при США состоится в воскресенье, 24 октября, начало – в 22:00.
Кроме гран-при США, в сезоне-2021 осталось еще 5 этапов:
- Мексика 5 – 7 ноября;
- Бразилия 12 – 14 ноября;
- Катар 19 – 21 ноября;
- Саудовская Аравия 3 – 5 декабря;
- Абу-Даби 10 – 12 декабря.