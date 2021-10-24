Кваліфікація Гран-прі США

Лідеру загального заліку Формули-1 Ферстаппену вдалося випередити свого головного конкурента Льюїса Хемілтона з Mercedes на 0,209 секунди.

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Третє місце посів мексиканець Серхіо Перес. Mercedes Валттері Боттас показав четвертий час, однак він буде стартувати дев'ятим. А все через штраф, пов'язаний із заміною двигуна внутрішнього згоряння.

Тож четвертим на старт гран-прі США вийде Шарль Леклер з Ferrari. А напарник монегаска Карлос Сайнс стартує п'ятим.

Головна гонка гран-прі США відбудеться у неділю, 24 жовтня, початок – о 22:00.

Окрім гран-прі США, у сезоні-2021 залишилося ще 5 етапів: