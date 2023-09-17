Гегемония Ферстаппена нарушена: пилот Феррари выиграл Гран-при Сингапура

В Сингапуре завершился 15 этап Формулы-1. Победителем Гран-при стал испанский пилот Феррари Карлос Сайнс, остановивший рекордную победную серию Ферстаппена.

В субботу Карлос Сайнс завоевал поул-позицию в квалификации. Это значительно улучшало шансы испанца на победу, учитывая провал Ферстаппена, показавший 11-е время, пишет 24 Канал.

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Захватив лидерство со старта гонки, Сайнс реализовал свое преимущество, не допустив ошибок. На последнем круге Рассел в очередной раз попытался обойти испанца, но его атака оказалась неудачной.

Британец не справился с управлением и вылетел в барьер. В итоге пилот Мерседеса вынужден был сойти с дистанции.

Видео аварии Рассела

Таким образом, Карлос Сайнс во второй раз в своей карьере выиграл гонку Формулы-1. Испанец прервал рекордную серию нидерландца Ферстаппена, до этого выигравшего 10 гонок подряд.

Вторым финишировал Ландо Норрис, а Льюис Хэмилтон завершил Гран-при Сингапура третьим. Макс Ферстаппен закончил этап Формулы-1 пятым.

Результаты Гран-при Сингапура:

Карлос Сайнс (Феррари) – 62 круга Ландо Норрис (Макларен) +0,812 Льюис Хэмилтон (Мерседес) +1,269 Шарль Леклер (Феррари) +21,177 Макс Ферстаппен (Ред Булл) +21,441 Пьер Гасли (Альпин) +38,441 Оскар Пиастри (Макларен) +41,479 Серхио Перес (Ред Булл) +54,534 Лиам Лоусон (Альфа Таури) +1.05,918 Кевин Магнуссен (Хаас) +1.12,116

После 15 этапов личный зачет продолжает возглавлять Ферстаппен. Нидерландец опережает своего партнера Серхио Переса на 151 очко.

Общий зачет Формулы-1 в сезоне-2023:

Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 374 очка Серхио Перес (Ред Булл) – 223 Льюис Хэмилтон (Мерседес) – 180 Фернандо Алонсо (Астон Мартин) – 170 Карлос Сайнс (Феррари) – 142 Шарль Леклер (Феррари) – 123 Джордж Расселл (Мерседес) – 109 Ландо Норрис (Макларен) – 97 Лэнс Стролл (Астон Мартин) – 47 Пьер Гасли (Альпин) – 45

Следующая гонка Формулы-1 состоится 24 сентября в Японии. В прошлом году победителем Гран-при в "стране восходящего солнца" стал Ферстаппен. Напомним, что сезон-2023 состоит из 24 этапов.

Видеообзор гонки Гран-при Сингапура