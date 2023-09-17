В суботу Карлос Сайнс завоював поул-позицію у кваліфікації. Це значно покращувало шанси іспанця на перемогу, враховуючи провал Ферстаппена, який показав 11-й час, повідомляє 24 Канал.
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Захопивши лідерство зі старту гонки, Сайнс реалізував свою перевагу, не допустивши помилок. На останньому колі Рассел вчергове спробував обійти іспанця, але його атака виявилася невдалою.
Британець не впорався з керуванням та вилетів у бар'єри. У підсумку пілот Мерседеса змушений був зійти з дистанції.
Відео аварії Рассела
Таким чином, Карлос Сайнс вдруге у своїй кар'єрі виграв гонку Формули-1. Іспанець перервав рекордну серію нідерландця Ферстаппена, який до цього виграв 10 гонок поспіль.
Другим фінішував Ландо Норріс, а Люїс Хемілтон завершив Гран-прі Сінгапуру третім. Макс Ферстаппен закінчив етап Формули-1 п'ятим.
Результати Гран-прі Сінгапуру:
- Карлос Сайнс (Феррарі) – 62 кола
- Ландо Норріс (Макларен) +0,812
- Льюїс Гемілтон (Мерседес) +1,269
- Шарль Леклер (Феррарі) +21,177
- Макс Ферстаппен (Ред Булл) +21,441
- П'єр Гаслі (Альпін) +38,441
- Оскар Піастрі (Макларен) +41,479
- Серхіо Перес (Ред Булл) +54,534
- Ліам Лоусон (Альфа Таурі) +1.05,918
- Кевін Магнуссен (Хаас) +1.12,116
Після 15-ти етапів особистий залік продовжує очолювати Ферстаппен. Нідерландець випереджає свого партнера Серхіо Переса на 151 очко.
Загальний залік Формули-1 у сезоні-2023:
- Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 374 очка
- Серхіо Перес (Ред Булл) – 223
- Льюїс Гемілтон (Мерседес) – 180
- Фернандо Алонсо (Астон Мартін) – 170
- Карлос Сайнс (Феррарі) – 142
- Шарль Леклер (Феррарі) – 123
- Джордж Расселл (Мерседес) – 109
- Ландо Норріс (Макларен) – 97
- Ленс Стролл (Астон Мартін) – 47
- П'єр Гаслі (Альпін) – 45
Наступна гонка Формули-1 відбудеться 24 вересня у Японії. Торік переможцем Гран-прі в "країні вранішнього сонця" став Ферстаппен. Нагадаємо, що сезон-2023 складається з 24 етапів.
Відеоогляд гонки Гран-прі Сінгапуру