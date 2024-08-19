Скандал в сборной Украины: команда Реброва осталась без новой формы на первые матчи Лиги наций

УАФ анонсировала смену технического спонсора после чемпионата Европы. Впрочем на игры в сентябре сборной придется выйти в старой экипировке.

Сборная Украины по футболу после Евро-2024 планировала сменить производителя формы. Команда с 2017 года выступает в футболках испанского бренда Joma.

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Проблемы с формой

А за последние три года "сине-желтые" не меняли сам макет формы. Ранее УАФ объявила, что контракт с Joma не будет продлен и после Евро-2024 команду одевать будет немецкий бренд Adidas.

Впрочем, по информации журналиста Виктора Вацко, в ближайших матчах сборная Украины будет играть в старой форме от Joma. УАФ еще не успела подписать контракт с Adidas, это должно произойти в октябре.

При этом немецкая компания не предоставит Украине эксклюзивный макет экипировки. Команда Сергея Реброва получит один из стандартных вариантов формы. Напомним, что этой весной сборная Украины будет играть в Лиге наций 2024-2025.

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"Сине-желтые" попали в дивизионе В в одну группу с Албанией, Чехией и Грузией. Именно с первыми двумя командами подопечные Реброва сыграют в сентябре – 7-го числа против албанцев и 10-го против чехов.