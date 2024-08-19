Збірна України з футболу після Євро-2024 планувала змінити виробника форми. Команда з 2017 року виступає у футболках іспанського бренду Joma.

До теми Оновлений рейтинг ФІФА: Україна втратила одну позицію – значення для відбору до ЧС-2026

Проблеми з формою

А за останні три роки "синьо-жовті" не змінювали сам макет форми. Раніше УАФ оголосила, що контракт із Joma не буде продовжений і після Євро-2024 команду вдягати буде німецький бренд Adidas.

Втім, за інформацією журналіста Віктора Вацка, у найближчих матчах збірна України гратиме у старій формі від Joma. УАФ ще не встигла підписати контракт із Adidas, це має статися у жовтні.

При цьому німецька компанія не надасть Україні ексклюзивний макет екіпірування. Команда Сергія Реброва отримає один зі стандартних варіантів форми. Нагадаємо, що цієї весни збірна України гратиме в Лізі націй 2024-2025.

Читайте також Спортивний лікар назвав термін відновлення Трубіна після травми: чи зіграє за збірну України

"Синьо-жовті" потрапили в дивізіоні В в одну групу із Албанією, Чехією та Грузією. Саме з першими двома командами підопічні Реброва зіграють у вересні – 7-го числа проти албанців та 10-го проти чехів.