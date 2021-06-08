Новая форма сборной Украины поступила в продажу: цена и где купить

Сборная Украины по футболу представила новый дизайн формы, который вызвал немалый резонанс. Теперь новую форму сборной Украины может купить каждый желающий.

Форму для сборной Украины изготавливает испанская компания Joma. 8 июня она поступила в продажу на сайте производителя. Она доступна во всех трех вариантах – желтом, синем и белом. Цена – 1888 гривен.

Стоит внимания Новая форма сборной Украины с картой Крыма и скандальная реакция россиян: все, что известно

В Киеве ее можно купить в двух магазинах – Joma (б-р Дружбы Народов, 21) и Sport Hunter (ул. Электротехническая, 44-б).

В Joma заверили, что на всех футболках и дальше будет присутствовать надпись "Слава Украине!". Однако болельщики могут себе заказать нанесение номера и фамилии, но это займет время – до двух дней.

Еще перед тем, как форма официально поступила в продажу в магазинах Joma, ее начали продавать в "Эпицентре", который является спонсором сборной Украины. При этом там форма стоит дешевле – 1857 гривен.

Новая форма сборной Украины