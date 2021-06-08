Новая форма сборной Украины поступила в продажу: цена и где купить

Сборная Украины по футболу представила новый дизайн формы, который вызвал немалый резонанс. Теперь новую форму сборной Украины может купить каждый желающий.
Форму для сборной Украины изготавливает испанская компания Joma. 8 июня она поступила в продажу на сайте производителя. Она доступна во всех трех вариантах – желтом, синем и белом. Цена – 1888 гривен.
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В Киеве ее можно купить в двух магазинах – Joma (б-р Дружбы Народов, 21) и Sport Hunter (ул. Электротехническая, 44-б).
В Joma заверили, что на всех футболках и дальше будет присутствовать надпись "Слава Украине!". Однако болельщики могут себе заказать нанесение номера и фамилии, но это займет время – до двух дней.
Еще перед тем, как форма официально поступила в продажу в магазинах Joma, ее начали продавать в "Эпицентре", который является спонсором сборной Украины. При этом там форма стоит дешевле – 1857 гривен.
Новая форма сборной Украины
- 6 июня была представлена новая форма сборной Украины. Особенностью стало то, что спереди был нанесен контур Украины, включая оккупированные Крым и Донбасс. А на спине надпись "Слава Украине!" и "Героям слава!" на обороте.
- Такой дизайн формы вызвал шквал критики в России, где местные депутаты и чиновники потребовали в УЕФА запретить эту форму.
- Однако в УЕФА заявили, что форма сборной Украины была согласована для использования на Евро-2020. Поэтому ничего запрещать они не будут.
- В России уже заявили, что за использование новой формы сборной может грозить до 5 лет заключения.
- Сборная Украины уже провела первый матч в новой форме. И разгромила сборную Кипра в товарищеском матче.