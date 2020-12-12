Богатирі. Стронгмен-шоу: як відбувалось запекле змагання атлетів на Ford Trucks Championship
У свіжому випуску програми "Богатирі. Стронгмен-шоу" за 12 грудня – в Києві на НСК "Олімпійський" відбувся чемпіонат Ford Trucks. Проти вантажівок змагались 18 дужих хлопців.
Через які випробування пройшли учасники та як закінчилися змагання – читайте на 24 каналі.
Перша вправа – трак-пул
На першому місці – Олександр Лашин з Маріуполя. Він набирає 18 балів. На другому – Павло Кордіяка, а на третьому – Богдан Ксенчук.
Вправа трак-пул / Скриншот з відео
Результати першої вправи / Скриншот з відео
Друга вправа – арм-овер-арм
Впевнену перемогу у цій вправі здобув Павло Кордіяка з 34 балами. На 2 бали менше – в Олександра Лашина. Володомир Климко посів 3 місце.
Вправа арм-овер-арм / Скриншот з відео
Результати арм-овер-арм / Скриншот з відео
Третя вправа – трак-пуш
Золото отримує Павло Кордіяка. Він має 52 бали. Срібло – у Володимира Климка. І на бронзовій сходинці – Богдан Ксенчук.
Вправа трак-пуш / Скриншот з відео
Результати трак-пуш / Скриншот з відео
Як закінчилися змагання – дивіться у програмі.
Джерело: 24 канал
Поділитися новиною