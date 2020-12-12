У свіжому випуску програми "Богатирі. Стронгмен-шоу" за 12 грудня – в Києві на НСК "Олімпійський" відбувся чемпіонат Ford Trucks. Проти вантажівок змагались 18 дужих хлопців.

Через які випробування пройшли учасники та як закінчилися змагання – читайте на 24 каналі.

Перша вправа – трак-пул

Правила. Трак-пул – тяга вантажівок з вагою 8,5 тонн в упряжках за собою. Потрібно подолати 20 метрів якомога швидше.

На першому місці – Олександр Лашин з Маріуполя. Він набирає 18 балів. На другому – Павло Кордіяка, а на третьому – Богдан Ксенчук.



Вправа трак-пул / Скриншот з відео



Результати першої вправи / Скриншот з відео

Друга вправа – арм-овер-арм

Правила. У вправі арм-овер-арм учасники повинні сидячи тягнути 2 вантажівки Ford вагою 17 тонн на 15 метрів. Є лише 1 хвилина, щоб здолати цю дистанцію якнайшвидше.

Впевнену перемогу у цій вправі здобув Павло Кордіяка з 34 балами. На 2 бали менше – в Олександра Лашина. Володомир Климко посів 3 місце.



Вправа арм-овер-арм / Скриншот з відео



Результати арм-овер-арм / Скриншот з відео

Третя вправа – трак-пуш

Правила. За правилами трак-пуш, учасники повинні штовхати вантажівку з вагою 8 тонн на відстань – 8 метрів.

Золото отримує Павло Кордіяка. Він має 52 бали. Срібло – у Володимира Климка. І на бронзовій сходинці – Богдан Ксенчук.



Вправа трак-пуш / Скриншот з відео



Результати трак-пуш / Скриншот з відео

Як закінчилися змагання – дивіться у програмі.