Бывший тренер Шахтера Фонсека возглавил чемпиона Франции

Пауло Фонсека наконец-то нашел новый клуб после работы в итальянской Роме. Португальский наставник был назначен главным тренером французского Лилля.

Новый вызов для Фонсеки

49-летний португальский тренер в течение года находился без работы. Пауло Фонсека заключил контракт с Лиллем на два следующих сезона.

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Для специалиста это первый французский клуб в его карьере тренера.

Новый клуб Фонсеки по итогам прошедшего сезона занял 10-е место в турнирной таблице Лиги 1. В сезоне-2020/2021 Лилль стал чемпионом Франции.



Фонсека – тренер Лилля / Фото французского клуба

Что известно о тренерской карьере Пауло Фонсеки