Новый вызов для Фонсеки
49-летний португальский тренер в течение года находился без работы. Пауло Фонсека заключил контракт с Лиллем на два следующих сезона.
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Для специалиста это первый французский клуб в его карьере тренера.
Новый клуб Фонсеки по итогам прошедшего сезона занял 10-е место в турнирной таблице Лиги 1. В сезоне-2020/2021 Лилль стал чемпионом Франции.
Фонсека – тренер Лилля / Фото французского клуба
Что известно о тренерской карьере Пауло Фонсеки
- Свою карьеру начинал в родной Португалии. Поработал с потовыми португальскими клубами – Порту и Брагой.
- Фонсека хорошо знаком украинскому болельщику за работой у Шахтера. Во главе "горняков" отработал три года – с 1 июня 2016 года до конца июня 2019 года. Под его руководством дончане сыграли 139 матчей.
- Сменил работу в Шахтере на Рому, которую возглавлял до конца июня 2021 года.
- В карьере больше всего поединков провел как раз во главе Шахтера.