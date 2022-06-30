Российская ракета убила известного тренера

Враг безжалостно "лупит" по Харькову, который с каждым днем ​​теряет инфраструктуру и жизнь мирного населения. К сожалению, после очередного ракетного удара по восточному украинскому городу погиб футбольный тренер Андрей Дорошев.

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Вражеский обстрел унес жизни пятерых украинцев.

О гибели наставника сообщили несколько его воспитанников, среди которых защитник харьковского Металлиста 1925 года Самуэль Обинайя и нападающий Шахтера Богдан Вьюник. Сейчас 20-летний футболист выступает в аренде в швейцарском Цюрихе, истекающей как раз 30 июня 2022 года.

Среди питомцев Дорошева есть много талантливых воспитанников.

Вьюник изложил фотографию после обстрела и выразил свои соболезнования. Скучает и харьковский Металлист 1925 года, который тоже сообщил об ужасной смерти наставника.



Россияне унесли жизни футбольного тренера Дорошева

Редакция 24 канала выражает соболезнования родным, друзьям и знакомым каждого погибшего украинца.

К сожалению, полномасштабное вторжение России в Украину унесло уже немало жизней представителей мира спорта. На сайте "Ангелы спорта", который был разработан специально, можно кратко узнать тех, кто больше никогда не будет соревноваться за Украину на спортивном фронте.

По состоянию на портале есть 55 погибших спортсменов без учета Андрея Дорошева.