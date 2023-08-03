Фейк окупантов: клуб украинских футболисток разрушил миф о сотрудничестве с Зенитом

Россия еще раз доказала, что является страной-фейками. В этот раз это касается футбола и непосредственно турецкого клуба Фомгета, за который выступают украинки Ольга Овдийчук и Яна Деркач.

На днях стало известно, что турецкий коллектив удовлетворен игрой украинок, поэтому продолжил сотрудничество с футболистками. Ольга Овдийчук и Яна Деркач в новом сезоне продолжат играть за Фомгет.

Стоит увидеть На это можно смотреть вечно: иранские футболисты избили россиян из-за судейства.

Никаких сотрудничества с газпромовским клубом

Еще 13 июня в инстаграмме женской команды российского Зенита появилась шокирующая новость – клуб начал сотрудничество с турецким Фомгетом, где выступают наши девушки. Внимание украинских СМИ было к этому привлечено после того, как Фомгет объявил о продлении контрактов с украинскими футболистками.

Клуб из Анкары решил расставить все точки над "і" и уменьшить ту грязь, которая полилась на украинок после таких новостей.

3 августа прессслужба Фомгет из-за своих соцсетей опровергла информацию о сотрудничестве с газпромовским Зенитом. Сделала она это на турецком и украинском языке, чтобы заявление было доступно без применения переводчика для украинских СМИ.

Обязательно заявление от нашего клуба. Новость в национальной печати о том, что между нашим клубом и клубом Зенит был подписан протокол, не соответствует действительности. Представляем его общественности,

– говорится в заявлении Фомгет.



Официальное заявление Фомгета / Скриншот с инстаграмма турецкого клуба

Отметим, что Россия вбросила в инфопространство очередной свой фейковый пост, чтобы отрицательно повлиять на украинских футболисток. Более чем уверены, что в России хорошо знали, что в составе Фомгета выступают девушки из Украины, куда они совершили полномасштабное вторжение 24 февраля 2022 года.

Интересно, почему Фомгет не сразу отреагировал на подобную информацию о сотрудничестве после того, как эту публикацию запостил Зенит в инстаграмме. С того момента прошло 1,5 месяца?

Напомним, что Овдийчук выступает за этот турецкий клуб после начала полномасштабной войны в Украине. Коростель защищает цвета Фомгет с 2021 года.

Спортивная редакция 24 Канала попытается разобраться в данной ситуации. Почему клуб еще в июне не отреагировал на фейк Зенита и объяснить ситуацию в комментариях с украинками. Материал по этой ситуации выйдет вскоре на нашем сайте!