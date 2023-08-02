Россияне решили скопировать соревнования для спортсменов, у которых есть нарушения слуха. В финале Дефлимпийских игр по футболу сошлись хозяева турнира и сборная Ирана, именно дроны Shahed этой страны россияне часто запускают в воздушное пространство, пишет 24 канал со ссылкой на росСМИ.

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Россияне в своем репертуаре

Однако финальный матч не мог закончиться финальным свистком, ведь поединок проходил в стране-клоуне. Иранцы уже были в шаге от победы 2:1. Но в конце матча главным героем стал арбитр встречи, прибавивший к основному времени еще 5 компенсированных минут.

Все бы ничего, если бы во время добавленного времени судья не придумал пенальти в ворота Ирана. Да и на протяжении всего поединка судья был на стороне россиян. Похоже, те перед матчем купили ему новенькую шубу или пригнали "Ладу", как они делают для семей военных, погибших на войне в Украине.

Иранскую сборную разозлило такое решение арбитра. Футболисты и тренерский штаб имели претензии к судье, который поставил 11-метровый уже после того, как сбежали добавленные 5 минут.

После чего началась массовая драка команд. Так называемая во время уличных матчей – стенка на стенку.



Футболисты Ирана и России подрались во время матча / Фото АиФ

Все закончилось не только дракой, но и техническим поражением для Ирана. Ведь главный тренер этой сборной забрал команду с поля и не дал России пробить незаслуженное пенальти.

Хозяева стали победителями Игр, а иранцы бойкотировали церемонию награждения. Зачем идти туда, где тебя и так не ожидают. Русские в своем репертуаре.

Напомним, что российские футбольные клубы и сборные были отстранены от международных соревнований после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Они могут соперничать только на своих "болотах" или играть против стран-союзниц, которых можно пересчитать по пальцам одной руки.