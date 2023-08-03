На днях стало відомо, що турецький колектив задоволений грою українок, тому продовжив співпрацю із футболістками. Ольга Овдійчук та Яна Деркач у новому сезоні продовжать грати за Фомгет.

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Жодних співпраць із газпромівським клубом

Ще 13 червня в інстаграмі жіночої команди російського Зеніта з'явилась шокуюча новина – клуб розпочав співпрацю із турецьким Фомгет, де виступають наші дівчата. Увага українських ЗМІ була до цього привернута після того, як Фомгет оголосив про продовження контрактів із українськими футболістками.

Клуб із Анкари вирішив розставити усі крапки над "і" та зменшити той бруд, який полився на українок після таких новин.

3 серпня пресслужба Фомгет через свої соцмережі спростували інформацію про співпрацю з газпромівським Зенітом. Зробила вона це турецькою та українською мовою, аби заява була доступна без застосування перекладача для українських ЗМІ.

Обов'язкова заява від нашого клубу. Новина в національній пресі про те, що між нашим клубом і клубом Зеніт був підписаний протокол, не відповідає дійсності. Представляємо його громадськості,

– йдеться у заяві Фомгет.



Офіційна заява Фомгета / Скриншот із інстаграму турецького клубу

Відзначимо, що Росія вкинула в інфопростір черговий свій фейковий пост, аби негативно вплинути на українських футболісток. Більш ніж впевнені, що у Росії добре знали, що у складі Фомгета виступають дівчата з України, куди вони здійснили повномасштабне вторгнення 24 лютого 2022 року.

Цікаво лише, чому Фомгет не одразу відреагував на подібну інформацію про співпрацю після того, як цю публікацію запостив Зеніт в інстаграмі. Адже із того моменту минуло 1,5 місяця?

Нагадаємо, що Овдійчук виступає за цей турецький клуб після початку повномасштабної війни в Україні. Деркач захищає кольори Фомгет із 2021 року.

Спортивна редакція 24 Каналу спробує розібратись у даній ситуації. Чому клуб ще у червні не відреагував на фейк Зеніта та прояснити ситуацію у коментарях із українками. Матеріал щодо цієї ситуації вийде незабаром на нашому сайті!