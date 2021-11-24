Фол был, но пенальти не поставил, – Буяльский о противоречивом эпизоде в матче с Баварией

Бавария первой открыла счет в матче с Динамо. Однако был в первом тайме спорный момент с падением Виталия Буяльского в штрафной соперника.

Одинаковые моменты, но разные решения судей

Главный арбитром матча был Халил Мелер. Турецкий судья не останавливал игру после каждого падения в борьбе, он давал играть командам.

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Однако довольно спорный эпизод был в первом тайме. Виталий Буяльский оказался на газоне в штрафной Баварии после борьбы с Лукасом Эрнандесом. Динамовец упал, держась за спину. Футболисты Динамо сигнализировали арбитру, что защитник мюнхенцев сфолил, но даже после просмотра ВАР судья не указал на 11 метров.

После поединка этот противоречивый момент прокомментировал сам пострадавший. После первой 45-минутки Буяльский подошел к арбитру, чтобы задать вопрос, был ли в том эпизоде фол со стороны игрока немецкого клуба.

Он сказал, что был. Больше ничего не говорил. Главный судья сказал, что, может, фол и был, но я мяч принимал не в сторону ворот. Непонятно. Когда мы с Ворсклой играем, человек принимает в сторону углового, нам дают одиннадцатиметровый. А в Лиге Чемпионов такие не дают,

– рассказал полузащитник Динамо.

Динамовец удивлен, почему судьи принимают такие разные решения в одинаковых эпизодах. Буяльский провел на поле весь поединок, отметиться результативными действиями не сумел.