С украинским стягом проблем не будет: флаги России и Белоруссии запретили вывешивать на ЧМ-2023

27 апреля 2023, 15:49
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Источник:

Delfi

На чемпионате мира по хоккею будет запрещена российская и белорусская символика. Стране-агрессору и ее приспешнице не место на международной арене.

Флаги России и Беларуси будут запрещены проносить на чемпионат мира-2023. Украинский флаг будет равноценен латвийскому.

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Решение, принятое с трезвой головой

На хоккейном Мундиале, который пройдет в Литве и Финляндии, запретили все, что связано с Россией и Белоруссией. Никаких флагов этих стран не будет на чемпионате мира, а вот с украинским флагом никаких проблем не будет. "Сине-желтый" знамя на мировом турнире будет расцениваться как литовский флаг, который будет носить статус домашнего на чемпионате мира.

Исходя из нашей позиции, будет позволено приносить и вывешивать украинский флаг на матчах чемпионата мира,
– заявил глава оргкомитета чемпионата мира-2023 Эдгар Бунцис.

Россия на ЧМ-2023

  • Напомним, что хоккейный Мундиаль должен был пройти, должен был пройти именно в России, однако из-за войны, которую страна-агрессор развернула на территории Украины, право на проведение ЧМ перешло Латвии и Финляндии.
  • К тому же сборные России и Беларуси отстранили от участия в международных турнирах до 2024 года.
  • Также стоит отметить, что из-за чемпионата мира в Риге сборной Казахстана пришлось сменить главного тренера. До апреля команду возглавлял белорус Андрей Скабелка, но ему не удалось получить визу для въезда в Латвию. Также были уволены его помощники, которые являются гражданами России.
Автор: Роман Колодрубський