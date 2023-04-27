С украинским стягом проблем не будет: флаги России и Белоруссии запретили вывешивать на ЧМ-2023
Источник:Delfi
На чемпионате мира по хоккею будет запрещена российская и белорусская символика. Стране-агрессору и ее приспешнице не место на международной арене.
Флаги России и Беларуси будут запрещены проносить на чемпионат мира-2023. Украинский флаг будет равноценен латвийскому.
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Решение, принятое с трезвой головой
На хоккейном Мундиале, который пройдет в Литве и Финляндии, запретили все, что связано с Россией и Белоруссией. Никаких флагов этих стран не будет на чемпионате мира, а вот с украинским флагом никаких проблем не будет. "Сине-желтый" знамя на мировом турнире будет расцениваться как литовский флаг, который будет носить статус домашнего на чемпионате мира.
Исходя из нашей позиции, будет позволено приносить и вывешивать украинский флаг на матчах чемпионата мира,
– заявил глава оргкомитета чемпионата мира-2023 Эдгар Бунцис.
Россия на ЧМ-2023
- Напомним, что хоккейный Мундиаль должен был пройти, должен был пройти именно в России, однако из-за войны, которую страна-агрессор развернула на территории Украины, право на проведение ЧМ перешло Латвии и Финляндии.
- К тому же сборные России и Беларуси отстранили от участия в международных турнирах до 2024 года.
- Также стоит отметить, что из-за чемпионата мира в Риге сборной Казахстана пришлось сменить главного тренера. До апреля команду возглавлял белорус Андрей Скабелка, но ему не удалось получить визу для въезда в Латвию. Также были уволены его помощники, которые являются гражданами России.