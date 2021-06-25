Календар Формули-1 було оновлено після того, як звідти забрали гран-прі Сингапуру, а замість нього поставили гран-прі Туреччини. Цей етап буде 1-3 жовтня.

До теми Формула-1 повернула гран-прі Туреччини у календар сезону-2021

Перед тим відбудеться гран-прі Росії. В опублікованому календарі замість прапора Росії – білий прямокутник.

Такий же білий прямокутник – і на сайті Формули-1.

При цьому це не перший випадок, коли згадки про Росію прибирають з сайту. Для прикладу російський гонщик Микита Мазепін виступає як спортсмен, що представляє РАФ – Російську автомобільну федерацію.