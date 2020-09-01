Журналистам неоднократно доставалось от тренера Жозе Моуринью. Случай с резким и ругательным высказыванием португальца даже попал в документальный фильм об английском "Тоттенхэме".

В сети опубликовали фрагмент из документального фильма о "Тоттенхэме". На видео Жозе Моуринью в первые дни после назначения главным тренером "шпор".

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На фоне в то время футбольные эксперты на телевидении обсуждают назначение Моуринью. Один из них высказывается довольно скептически об этом. Поэтому Моуринью не выдерживает, подходит к телевизору и выключает его со словами F**k off.

Именно этот эпизод и попал в документальный фильм о "Тоттенхэме".

My LORD this is incredible pic.twitter.com/sdRLPtjaHG — Elliot Hackney (@ElliotHackney) August 30, 2020

Моуринью был назначен тренером "Тоттенхэма" 19 ноября 2019 года. В прошлом сезоне "шпоры" заняли шестое место в АПЛ. В Лиге Европы команда вылетела на стадии 1/8 финала, дважды уступив "РБ Лейпциг".