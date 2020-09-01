Журналістам неодноразово діставалося від тренера Жозе Моурінью. Випадок з різким та лайливим висловлюванням португальця навіть потрапило у документальний фільм про англійський "Тоттенхем".

У мережі опублікували фрагмент з документального фільму про "Тоттенхем". На відео Жозе Моурінью в перші дні після призначення головним тренером "шпор".

Варте уваги: Жозе Моурінью: Після матчу з "Динамо" я плакав

На фоні в той час футбольні експерти на телебаченні обговорюють призначення Моурінью. Один з них висловлюється доволі скептично про це. Тож Моурінью не витримує, підходить до телевізора та виключає його зі словами F**k off.

Саме цей епізод і потрапив в документальний фільм про "Тоттенхем".

My LORD this is incredible pic.twitter.com/sdRLPtjaHG — Elliot Hackney (@ElliotHackney) August 30, 2020

Моурінью був призначений тренером "Тоттенхему" 19 листопада 2019 року. В минулому сезоні "шпори" посіли шосте місце в АПЛ. В Лізі Європи команда вилетіла на стадії 1/8 фіналу, двічі поступившись "РБ Лейпциг".