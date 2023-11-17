Ни одной победы в сезоне: аутсайдер УПЛ уволил главного тренера

Футбольный клуб Минай остался без главного тренера. Руководство клуба и Владимир Шаран прекратили сотрудничество по обоюдному согласию сторон.

Как указано на сайте закарпатского клуба, "на встрече руководства с тренерским штабом было принято совместное решение прекратить сотрудничество". Официально причину не указывают. Но стоит напомнить, что в этом сезоне Минай остается единственной командой, не выигравшей ни одного матча в УПЛ. Поэтому команда засела на последнем месте в турнирной таблице, после 14 туров набрав всего 6 очков.

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При этом что по итогам прошлого сезона Владимир Шаран привел команду к самым высоким результатам в истории клуба – восьмому месту в турнирной таблице.

Вместе с Владимиром Шараном свои должности покинули тренеры Вадим Чернышенко, Сергей Мизин, Игорь Лучкевич и командный врач Олег Темник.

По информации "ТаТоТаке", новым главным тренером Миная будет назначен Желько Любенович. В Украине серб известен своими выступлениями за Кривбасс, Таврию, Александрию и Зарю. Что касается его тренерской деятельности, то для него это может быть первая самостоятельная работа. До этого он работал помощником главного тренера в Заре U-19, а также ассистентом главного тренера в Железничаре (Панчево).