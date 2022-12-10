Четверо игроков на выход: ФК Львов простился с опытными исполнителями

Аутсайдер чемпионата Украины команда ФК Львов завершила первый круг на последней строчке турнирной таблицы УПЛ. Такой результат не мог удовлетворить руководителей клуба.

Сразу четверо опытных футболистов завершили выступления за львовский клуб. С командой попрощались Михаил Шишка, Богдан Мышенко, Андрей Якимив и Павел Полегенько.

Читайте также Чемпионат Украины пошел на зимнюю паузу: как выглядит турнирная таблица УПЛ после первого круга

Кадровые выводы

Нападающий Богдан Мишенко пополнил состав команды еще зимой 2022 года. За этот период он сыграл 10 поединков, но результативными действиями не отличился.

Полузащитники Михаил Шишка и Андрей Якимив выступали за "горожан" с лета 2022 года. Воспитанник Шахтера Шишка отыграл 11 матчей за Львов, а Якимив – 6.

Воспитанник системы киевского Динамо Павел Полегенько присоединился к "сине-золотым львам" в октябре. Опытный защитник 9 раз выходил на поле.

, что в первой части чемпионата команда Дулуба отыграла 14 поединков, в которых набрала 9 очков. Львов занимает последнюю строчку в турнирной таблице, а от спасительного 12-го места команду отдаляет 5 пунктов.

По предварительным планам второй круг УПЛ должен стартовать 4 марта 2023 года, а завершиться сезон должен 3 июня.