В среду, 7 декабря, завершился перенесенный матч 14 тура УПЛ между Движением и Черноморцем. Львовяне пропустили дважды в первом тайме, но смогли отыграться после перерыва и вырвали ничью.
По теме Камбэк по-львовски: Рух добыл волевую ничью в матче с Черноморцем – видео голов
Этот матч стал последним в чемпионате Украины в 2022 году. Всего в первом военном сезоне УПЛ отыграно 15 туров, за исключением пяти матчей, перенесенных на 2023 год:
- Днепр-1 – Александрия
- Львов – Шахтер
- Александрия – Металлист 1925
- Минай – Шахтер
- Ингулец – Рух
Сенсационный лидер
Главной сенсацией первого круга можно назвать зимний чемпион, пишет 24 канал. Действующим лидером УПЛ не Динамо или Шахтер, а Днепр-1. Команда Александра Кучера 13 матчей шла без поражений и только в последней игре года уступила Кривбассу.
Следом за днепрянами расположились Шахтер и Динамо, отстающие от лидера на 5 очков. Правда, дончане сыграли на матч меньше чем Днепр-1, а киевляне – на матч больше.
Читайте также Донецкие таланты: еще один молодой игрок Шахтера может перебраться в топ-чемпионат
Также уверенными позициями в еврокубковой зоне есть Заря и Александрия. Луганчане опережают шестой Колосс на 8 баллов, а "аграрии" – на четыре, но при двух поединках в запасе.
Кто может вылететь
Интересна ситуация и в зоне вылета и зоне переходных матчей. Напомним, что 15-16 места сразу понизятся в Первую лигу, тогда как 13-14 места сыграют в плей-ауте с командами, которые займут 3-4 места во втором дивизионе.
Главной неудачником первой части стал Львов, проигравший на финише три подряд матча. Подопечные Дулуба отстают от спасительной зоны на 5 баллов. Также в зоне вылета идет Черноморец, а в зоне плей-аут – Минай и Ингулец.
Турнирная таблица УПЛ
|МЕСТО
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|Днепр-1
|14
|11
|2
|1
|31-10
|35
|2
|Шахтер
|13
|9
|3
|1
|29-11
|30
|3
|Динамо
|15
|9
|3
|3
|24-13
|30
|4
|Заря
|15
|8
|4
|3
|32-22
|28
|5
|Александрия
|13
|7
|3
|3
|23-19
|24
|6
|Колос
|15
|5
|5
|5
|14-18
|20
|7
|Металлист 1925
|14
|4
|6
|4
|13-17
|18
|8
|Кривбасс
|15
|5
|3
|7
|11-16
|18
|9
|Ворскла
|15
|5
|3
|7
|18-20
|18
|10
|Верес
|15
|5
|2
|8
|17-20
|17
|11
|Металлист
|15
|4
|4
|7
|15-23
|16
|12
|Рух
|14
|3
|5
|6
|17-22
|14
|13
|Минай
|14
|3
|5
|6
|10-15
|14
|14
|Ингулец
|14
|3
|4
|7
|12-18
|13
|15
|Черноморец
|15
|2
|5
|8
|10-20
|11
|16
|Львов
|14
|2
|3
|9
|9-21
|9
Гонка бомбардиров
Что касается гонки бомбардиров, то лидером в этом рейтинге на зиму идет нападающий Днепра-1 Артем Довбик. Форвард сборной Украины набил 11 мячей.
На один меньше у хавбека "Динамо" Виталия Буяльского. Семь голов забил вингер Шахтера Михаил Мудрик, который, кстати, является лидером в таблице главных ассистентов УПЛ (7 результативных передач).
Лучшие бомбардиры УПЛ:
- Артем Довбык (Днепр-1) – 11
- Виталий Буяльский (Динамо) – 10
- Михаил Мудрик (Шахтер) – 7
- Виктор Цыганков (Динамо) – 6
- Таллес (Рух) – 6
- Максим Прядун (Металлист) – 6
- Даниил Сикан (Шахтер) – 6
- Александр Пихаленок (Днепр-1) – 5
- Игорь Кирюханцев (Заря) – 5
- Владислав Ванат (Динамо) – 5
- Андрей Цуриков (Александрия) – 5
По предварительным планам второй круг УПЛ должен стартовать 4 марта 2023, а завершить сезон должен 3 июня. Конечно. при ухудшении ситуации на фронте. Хочется надеяться, что после зимы клубы могут играть в своих родных и мирных городах.