В среду, 7 декабря, завершился перенесенный матч 14 тура УПЛ между Движением и Черноморцем. Львовяне пропустили дважды в первом тайме, но смогли отыграться после перерыва и вырвали ничью.

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Этот матч стал последним в чемпионате Украины в 2022 году. Всего в первом военном сезоне УПЛ отыграно 15 туров, за исключением пяти матчей, перенесенных на 2023 год:

Днепр-1 – Александрия

Львов – Шахтер

Александрия – Металлист 1925

Минай – Шахтер

Ингулец – Рух

Сенсационный лидер

Главной сенсацией первого круга можно назвать зимний чемпион, пишет 24 канал. Действующим лидером УПЛ не Динамо или Шахтер, а Днепр-1. Команда Александра Кучера 13 матчей шла без поражений и только в последней игре года уступила Кривбассу.

Следом за днепрянами расположились Шахтер и Динамо, отстающие от лидера на 5 очков. Правда, дончане сыграли на матч меньше чем Днепр-1, а киевляне – на матч больше.

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Также уверенными позициями в еврокубковой зоне есть Заря и Александрия. Луганчане опережают шестой Колосс на 8 баллов, а "аграрии" – на четыре, но при двух поединках в запасе.

Кто может вылететь

Интересна ситуация и в зоне вылета и зоне переходных матчей. Напомним, что 15-16 места сразу понизятся в Первую лигу, тогда как 13-14 места сыграют в плей-ауте с командами, которые займут 3-4 места во втором дивизионе.

Главной неудачником первой части стал Львов, проигравший на финише три подряд матча. Подопечные Дулуба отстают от спасительной зоны на 5 баллов. Также в зоне вылета идет Черноморец, а в зоне плей-аут – Минай и Ингулец.

Турнирная таблица УПЛ

МЕСТО КОМАНДА И В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Днепр-1 14 11 2 1 31-10 35 2 Шахтер 13 9 3 1 29-11 30 3 Динамо 15 9 3 3 24-13 30 4 Заря 15 8 4 3 32-22 28 5 Александрия 13 7 3 3 23-19 24 6 Колос 15 5 5 5 14-18 20 7 Металлист 1925 14 4 6 4 13-17 18 8 Кривбасс 15 5 3 7 11-16 18 9 Ворскла 15 5 3 7 18-20 18 10 Верес 15 5 2 8 17-20 17 11 Металлист 15 4 4 7 15-23 16 12 Рух 14 3 5 6 17-22 14 13 Минай 14 3 5 6 10-15 14 14 Ингулец 14 3 4 7 12-18 13 15 Черноморец 15 2 5 8 10-20 11 16 Львов 14 2 3 9 9-21 9

Гонка бомбардиров

Что касается гонки бомбардиров, то лидером в этом рейтинге на зиму идет нападающий Днепра-1 Артем Довбик. Форвард сборной Украины набил 11 мячей.

На один меньше у хавбека "Динамо" Виталия Буяльского. Семь голов забил вингер Шахтера Михаил Мудрик, который, кстати, является лидером в таблице главных ассистентов УПЛ (7 результативных передач).

Лучшие бомбардиры УПЛ:

Артем Довбык (Днепр-1) – 11 Виталий Буяльский (Динамо) – 10 Михаил Мудрик (Шахтер) – 7 Виктор Цыганков (Динамо) – 6 Таллес (Рух) – 6 Максим Прядун (Металлист) – 6 Даниил Сикан (Шахтер) – 6 Александр Пихаленок (Днепр-1) – 5 Игорь Кирюханцев (Заря) – 5 Владислав Ванат (Динамо) – 5 Андрей Цуриков (Александрия) – 5

Интересная статистика В первом круге чемпионата Украины было сыграно 115 матчей, в которых было забито 285 голов. В среднем – 2,74 мяча за поединок.

По предварительным планам второй круг УПЛ должен стартовать 4 марта 2023, а завершить сезон должен 3 июня. Конечно. при ухудшении ситуации на фронте. Хочется надеяться, что после зимы клубы могут играть в своих родных и мирных городах.