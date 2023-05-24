С дороги на футбольное поле: Львов поедет на свой прощальный матч УПЛ
Источник:ДаТакое
Во Львове на один футбольный клуб станет меньше. ФК Львов, скорее всего, прекращает свое существование после вылета из УПЛ в сезоне-2022/2023.
Львовский клуб уже окончательно упустил шансы сохранить прописку в элите. Но это не самый плохой вариант для "львов". ФК Львов с большой вероятностью исчезнет с футбольной карты Украины.
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Сложное задание для команды
Однако радостный лучик в этой густой тьме существует. Босс Львова принял решение доиграть сезон-2022/2023 до самого конца. Хотя раньше была информация, что команда из Льва не поедет на выездную игру против Колоса, которая состоится в последнем 30-м туре УПЛ.
Теперь появилась совершенно противоположная информация. Вроде бы Львов таки отправится на матч против Колоса, но сделает это утром в день поединка, который состоится 4 июня.
Такое решение руководства клуба не вызывает радостных эмоций у футболистов и тренерского штаба команды, которым уставшим с дороги придется выходить еще и на футбольное поле.
Однако это не единственная проблема в этом клубе. Руководство команды имеет задолженность по зарплате, футболисты до сих пор не получили зарплату за апрель. Что касается майских денег, то этот вопрос летает в воздухе.
Впереди Львов не только прощальная игра против Колоса. Перед этим "львы" сыграют дома против Черноморца (25 мая) и Ингульца (29 мая).
- Футбольный клуб Львов к матчу 28-го тура набрал всего 13 очков и замыкает турнирную таблицу УПЛ. К сожалению, украинский футбол близок к потере еще одного профессионального клуба.
- А как радовались во Львове, когда думали, что в сезоне-2023/2024 в УПЛ будут играть сразу три львовских команды. Однако Львов прекратит существование, движение может вылететь в Первую лигу Украины, а Карпаты провалили чемпионскую борьбу за украинское первенство.